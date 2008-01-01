газета «Сегодня» Сегодня - единственная ежедневная русская полноцветная газета Латвии. Общественно-политическая газета с социальным уклоном. Новости, репортажи, эксклюзивные интервью и комментарии. ЦЕНА

ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ ЦЕНАГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 149.00 € «Сегодня Неделя + ТЕЛЕПРОГРАММА» еженедельная газета на русском языке с большой телепрограммой, приложениями и сканвордом.

ЦЕНА

ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ ЦЕНАГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 69.00 € Люблю! ЛЮБЛЮ - еженедельный журнал для любящих женщин. Выходит на русском языке в Латвии.

ЦЕНА

ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 59.00 € «Люблю!» + «ЛЮБЛЮlife» еженедельный журнал + глянцевый журнал ЛЮБЛЮlife о стиле жизни и модных людях

ЦЕНА

ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ ЦЕНАГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 65.00 € "Люблю!" + 1000 секретов ЛЮБЛЮ - еженедельный журнал для любящих женщин.

+ 1000 секретов - семейный журнал на русском языке в Латвии.

ЦЕНА

ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ ЦЕНАГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 65.00 € «Люблю!» + «ЛЮБЛЮlife» + 1000 секретов еженедельный журнал + глянцевый журнал ЛЮБЛЮlife о стиле жизни и модных людях + 1000 секретов - семейный журнал.

ЦЕНА

ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ ЦЕНАГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 85.00 € Бизнес-пакет прессы БИЗНЕС Сегодня - еженедельная газета + новинки законодательства ЛР + РЕФЕРЕНТ

ТЕЛЕГРАФ - аналитический журнал о важнейших событиях ЦЕНА

ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 69.00 € Полный пакет прессы Ежедневная газета «Сегодня»

+ Сегодня Неделя + Телепрограмма

+ Бизнес Сегодня

+ журнал ТЕЛЕГРАФ

+Люблю/ЛЮБЛЮLife - журнал для женщин ЦЕНА

ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 200.00 €

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