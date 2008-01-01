ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦОЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
RU LV

Сегодня - единственная ежедневная русская полноцветная газета Латвии. Общественно-политическая газета с социальным уклоном. Новости, репортажи, эксклюзивные интервью и комментарии.
ЦЕНА
ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ
149.00 €

еженедельная газета на русском языке с большой телепрограммой, приложениями и сканвордом.
ЦЕНА
ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ
69.00 €

ЛЮБЛЮ - еженедельный журнал для любящих женщин. Выходит на русском языке в Латвии.
ЦЕНА
ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ
59.00 €

еженедельный журнал + глянцевый журнал ЛЮБЛЮlife о стиле жизни и модных людях
ЦЕНА
ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ
65.00 €

ЛЮБЛЮ - еженедельный журнал для любящих женщин.
+ 1000 секретов - семейный журнал на русском языке в Латвии.
ЦЕНА
ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ
65.00 €

еженедельный журнал + глянцевый журнал ЛЮБЛЮlife о стиле жизни и модных людях + 1000 секретов - семейный журнал.
ЦЕНА
ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ
85.00 €

БИЗНЕС Сегодня - еженедельная газета + новинки законодательства ЛР + РЕФЕРЕНТ
ТЕЛЕГРАФ - аналитический журнал о важнейших событиях
ЦЕНА
ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ
69.00 €

Ежедневная газета «Сегодня»
+ Сегодня Неделя + Телепрограмма
+ Бизнес Сегодня
+ журнал ТЕЛЕГРАФ
+Люблю/ЛЮБЛЮLife - журнал для женщин
ЦЕНА
ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ
200.00 €

Чтобы подписаться на несколько изданий – поставьте галочки слева от их названий и нажмите кнопку «Подписаться Online».